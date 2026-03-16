Bangladeş'te 600 Uçuş İptal

DAKKA, 16 Mart (Xinhua) -- Ortadoğu'da çatışmaların tırmandığı son iki haftada Bangladeş'teki iki büyük havalimanında yaklaşık 600 uluslararası uçuş iptal edildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sadece cumartesi günü başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda 24 uçuş, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Chattogram'da bulunan Shah Amanat Uluslararası Havalimanı'ndaysa 7 uçuş iptal edildi.

28 Şubat'ta başlayan iptallerin, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ya da hava sahalarına yönelik kısıtlamalar getirmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.