Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na Katılanların Ailelerine Kamuda Kontenjan Ayrılması Kararına Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na Katılanların Ailelerine Kamuda Kontenjan Ayrılması Kararına Karşı Protestolar Devam Ediyor

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolar, başkentte 'Dakka Yürüyüşü' adı altında devam ediyor. Protestolara ülke genelinden çok sayıda öğrenci katıldı ve polis müdahalesiyle karşılaşıldı. Hindistan, vatandaşlarını Bangladeş'teki şiddet olayları nedeniyle uyardı. Protestolar sırasında en az 97 kişi hayatını kaybetti.

05.08.2024 10:52
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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolar, başkentte "Dakka Yürüyüşü" adı altında devam ediyor.

Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.

Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.

Dün hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hindistan'dan vatandaşlarına Bangladeş uyarısı

Hindistan, Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını "çok dikkatli" olmaları konusunda uyardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Bangladeş'e seyahat etmeme uyarısı yapılarak bu ülkedeki vatandaşlara da hareketlerini kısıtlamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bangladeş'te geçen aydan bu yana protestolar sırasında en az 15 bin Hindistan vatandaşının bölgede olduğu, binlercesinin de ülkelerine döndüğü belirtildi.

Bu arada, dün yaşanan olaylar üzerine başkent Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" konulmuş, hükümet ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etmişti.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatını vererek Facebook ve WhatsApp da engellenmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlatılmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na Katılanların Ailelerine Kamuda Kontenjan Ayrılması Kararına Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na Katılanların Ailelerine Kamuda Kontenjan Ayrılması Kararına Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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