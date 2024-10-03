Bangladeş'te Dang Humması Alarmı

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Bangladeş'te son 24 saatte dang humması tespit edilen 1022 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması hastalığından bu yıl hayatını kaybeden kişi sayısının 177'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte dang humması tespit edilen 1022 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ülke genelinde yıl başından bu yana toplam 33 bin 99 dang humması vakası kayıtlara geçti.

Bangladeş'te 2023'te 321 bin 179 dang humması vakası kayıtlara geçmiş, 1705 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.