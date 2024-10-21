Bangladeş'te Dang Humması Can Almaya Devam Ediyor

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DAKKA, 21 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te Ekim ayında 84 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, içinde bulunduğumuz yıl görülen en yüksek aylık ölüm sayısını gösteriyor. Pazar günü itibarıyla ülkede doğrulanan vaka sayısıysa 49.880'a ulaştı.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Pazar günü saat 08: 00 itibarıyla son 24 saat içinde 1.298 yeni dang vakasının bildirilmesiyle bu ay toplam 18.942 vakanın görüldüğü açıkladı.

Pazar günü 6 ölüm vakasını daha doğrulayan genel müdürlük, Güneydoğu Asya ülkesinde bu yıl dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 247'ye ulaştığını duyurdu.

Genel müdürlüğün verilerine göre Eylül ayında 80, Ağustos ayında 27, Temmuz ayında 12 ve Haziran ayında 8 kişi hastalıktan hayatını kaybetti.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, hastalığın yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etmek ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonları yürütmek üzere önlemlerini artırdı.

2023 yılında 1.705 dang hummasına bağlı ölümle en yüksek yıllık ölüm sayısına ulaşan Bangladeş'te 2022'de 281 ve 2019'da 179 dang hummasına bağlı ölüm rapor edilmişti.

Hastalık mikrobunu taşıyan Aedes sivrisineklerinin ısırması yoluyla bulaşan viral bir hastalık olan dang humması, baş ağrısı, yüksek ateş, bitkinlik, şiddetli kas ve eklem ağrısı, şişmiş lenf bezleri, kusma ve döküntü gibi semptomlarla seyreden akut bir rahatsızlığa neden oluyor.