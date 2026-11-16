Bangladeş'te dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 502 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 502 kişi hayatını kaybetti

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Bangladeş'te yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 502 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 3 kişi daha öldü, 1598 yeni vaka kaydedildi ve toplam vaka sayısı 164 bin 107'ye ulaştı.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yıl başından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye çıktı.

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması, ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Son 24 saatte dang humması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1598 yeni vaka kaydedildi.

Bangladeş'te yıl başından bu yana 164 bin 107 kişide dang humması tespit edilirken, 502 kişi yaşamını yitirdi.

Dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bangladeş'te dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 502 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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