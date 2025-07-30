Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

DAKKA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, bu ay ülkede 10.000'den fazla yeni dang humması vakası rapor edildi. Böylece ülkedeki toplam teyit edilmiş vaka sayısı 20.000'e ulaştı.

Salı günü yerel saatle 08.00 öncesine kadarki son 24 saatte 393 yeni dang humması vakası bildirildi.

Söz konusu dönemde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle bu ay şimdiye kadar sivrisinek kaynaklı bu hastalıktan ölenlerin sayısı 37'e yükseldi.

Bangladeş'te temmuz ayında dang humması vakalarında önemli bir artış yaşandı. Ülke genelinde bu yıl şimdiye kadar toplam 20.316 vaka ve 79 ölüm kaydedildi.

Ülkede haziran-eylül ayları arasındaki muson dönemi, dang humması mevsimi olarak kabul ediliyor.