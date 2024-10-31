Bangladeş'te Göstericiler Jatiya Partisi'ni Ateşe Verdi

Güncel

Bangladeş'te göstericiler, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'e desteğiyle bilinen Jatiya Partisi4nin (JaPa) genel merkezini ateşe verdi.

Bangladeş yerel basınında yer alan haberlere göre, bir grup gösterici, Hasina'yı desteklediği belirtilen Jatiya Partisi'nin genel merkezini bastı.

Parti mensuplarıyla çatışan göstericiler, binayı ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sayısına ve binada meydana gelen hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Dhaka Tribune gazetesi, göstericilerin, Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestoları başlatan ve Hasina'nın istifasına yol açan öğrenciler olduğunu öne sürdü.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.