Bangladeş'te Hastane Ziyareti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te sığınmacı kampında bulunan hastaneyi ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, Eren, eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda Türk yetkili, Cox's Bazar bölgesindeki sığınmacı kampında yer alan İnsani Yardım Hastanesine ziyarette bulundu.

Erdoğan ile Eren, hastanenin durumu ve hizmetleri hakkında doktorlardan bilgi aldı.