Bangladeş'te kontenjan protestoları devam ediyor

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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolar sürerken öğrenciler kampüsten ayrılmayı reddediyor.

Ülkede, kontenjan kararına itiraz eden protestocu öğrencilerin gösterileri devam ediyor.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumunun, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemesine karşın, öğrencilerin kampüslerden ayrılmadığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan öğrencilerden Mohammad Mahin Sarkar, "Kontenjan reformu taleplerimiz tam olarak karşılanana kadar kampüsü terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hükümet soruşturma başlatacak

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasina, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden 6 öğrencinin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtti.

Kontenjan sistemine ilişkin ise Hasina, öğrenciler için adil bir karar verileceğinden umutlu olduğunu belirterek, "Herkesi karar açıklanana kadar sabırlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu dün 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurmuştu.