Bangladeş'te köprü çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti

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DAKKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Barguna bölgesinde harap haldeki bir köprünün çökmesi sonucu bir düğünün davetlilerini taşıyan minibüs ve "tuk tuk" adlı motor taksi kanala düştü. Olayda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Barguna'nın Amtali Polis Karakolu amiri Kazi Sakhawat Hossain Topu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 14.00 sularında köprünün yıkılması ve her iki aracın da kanala düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

"Kurtarma ekipleri kanaldan 9 kişinin cansız bedenini çıkardı" diyen yetkili, kazada 10 kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.