Bangladeş'te Miting Öncesi Arbede - Son Dakika
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Bangladeş'te Miting Öncesi Arbede

Dakka'da muhalifler ve Hasina destekçileri arasında arbede çıktı; polis bazıları gözaltına aldı.

10.11.2024 19:47
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Bangladeş'te 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid destekçileri tarafından başkent Dakka'da düzenlenmesi planlanan miting öncesinde, muhalifler ile parti destekçileri arasında arbede yaşandı.

Bangladeş'te eski Başbakan Hasina ve partisi Avami Ligi'nin destekçileri, Dakka'da destek gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Öte yandan Cemaat-i İslami Partisi başta olmak üzere muhalifler, mitingin yapılmasına izin vermeyeceklerini ve partinin Bangladeş için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Mitingin yapılması planlanan Noor Hossain Meydanı yakınlarında, eski Başbakan lehine sloganlar atan Avami Ligi Partisi destekçileri ile muhalifler arasında arbede çıktı.

Görgü tanıkları ve yerel medya çalışanları, bazı Hasina destekçilerinin polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Avami Ligi Partisi, Facebook hesabından, Hasina destekçilerinin arbede sırasında yaralandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Miting Öncesi Arbede - Son Dakika

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