Bangladeş'te Mongla Limanı'nı modernize edecek 42 aylık projenin temeli atıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te Mongla Limanı'nı modernize edecek 42 aylık projenin temeli atıldı

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Bangladeş\'te Mongla Limanı\'nı modernize edecek 42 aylık projenin temeli atıldı
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Bangladeş'in güneybatısındaki Mongla Limanı'nı genişletip modernize edecek projenin temel atma töreni perşembe günü yapıldı. İnşaatı 42 ay sürecek projenin liman kapasitesini artırması ve lojistik maliyetleri düşürmesi bekleniyor.

DAKKA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu İnşaat Şirketi'nin (CRCC) iştiraki Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi tarafından üstlenilen Bangladeş'in güneybatısındaki Mongla Limanı tesislerini genişletme ve modernizasyon projesinin temel atma töreni perşembe günü düzenlendi.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman törende yaptığı konuşmada, projenin limanın genel hizmet kapasitesini daha da artıracağını, lojistik maliyetlerini düşüreceğini, yatırımları ve istihdamı artıracağını, ülkenin güneybatı bölgesindeki ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini söyledi.

CRCC Yönetim Kurulu Başkanı Dai Hegen, şirketin çevreci inşaat uygulamalarını benimseyeceğini ve projenin yüksek kalitede hayata geçirilmesini sağlamak için yerel ortaklarla işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Dai ayrıca Mongla Limanı'nı Bengal Körfezi'ne bağlayan ve daha geniş Güney Asya bölgesine hizmet veren modern bir denizcilik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüklenici şirkete göre proje kapsamında 20.000 detveyt ton kapasiteli iki konteyner rıhtımı, destekleyici depolama sahaları ve yardımcı tesisler inşa edilecek, ayrıca 49 adet liman işleme ekipmanı temin edilerek kurulacak.

Yıllık yaklaşık 350.000 TEU'luk işleme kapasitesine sahip olacak projenin sözleşmede öngörülen inşaat süresi 42 ay olarak belirlendi.

Kaynak: Xinhua
BangladeşEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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