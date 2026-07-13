Bangladeş'te Muson Selinde 51 Can Kaybı

Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Rehabilitasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, muson yağmurları nedeniyle Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi, 39 kişi yaralandı.

Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişi olumsuz etkilendi, 38 bin 400'den fazla kişi de hükümete ait sığınaklara yerleştirildi.

Yetkililer, havzalardaki su seviyelerinin yükselmesine karşı yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Can kayıplarının 28'i Cox's Bazar'da

Muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde hayatını kaybeden 51 kişinin 28'i, yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslümanın (Rohingya) yaşadığı Cox's Bazar'dan.

Başkent Dakka'da ise gece yarısından sabah erken saatlere kadar etkili olan yağış, bu ay içinde bir günde kaydedilen en yüksek miktar oldu.

Dakka'da caddelerin su altında kalması ve su seviyesinin yer yer diz boyuna ulaşması nedeniyle şehir içi ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Sınır muhafızları sahada

Hükümet, sel felaketinin yaşandığı ve riskin sürdüğü 11 bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürütmek ve krizi yönetmek amacıyla paramiliter güç olan Bangladeş Sınır Muhafızlarını (BGB) görevlendirdi.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, dün bölge valileri ve yerel yetkililerle yaptığı toplantıda, can ve mal güvenliğinin korunması, insani yardım ve tıbbi hizmetlerin afetzedelere hızla ulaştırılması talimatını verdi.