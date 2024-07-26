Bangladeş'te protestolarda şiddet olaylarına karışan 266 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Bangladeş'te protestolarda şiddet olaylarına karışan 266 kişi daha gözaltına alındı

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolardaki şiddet olaylarına karışan 266 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 63'ü Dakka'dan, 203'ü diğer kentlerden olup, saldırganların çocukları canlı kalkan olarak kullandığı iddia edildi. Protestolar nedeniyle ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 6 bine yaklaştı.

26.07.2024 23:59
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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolardaki "şiddet olaylarına karışan" 266 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hızlı Eylem Taburundan (RAB) yapılan açıklamada, olaylarla ilgili olarak istihbarat bilgileri ve kamera görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki "kamuda kota" protestolarında şiddet olaylarına karışan 266 kişinin daha "sabotaj" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların 63'ünün Dakka'dan, 203'ünün diğer kentlerden olduğu anlatılan açıklamada, olaylarda, saldırganların çocukları canlı kalkan olarak kullandığı öne sürüldü.

Açıklamada, helikopterlerden protestoculara ateş açıldığına dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Protestolar nedeniyle ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 6 bine yaklaştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolarda yaralananların bulunduğu Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti.

Şeyh Hasina Vecid, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolardaki şiddet olaylarını değerlendirip durumun acı verici olduğunu belirterek, "İnsanların canıyla oynanmasını durdurmak için sorumluların cezalandırması şart." dedi.

Başbakan Hasina, şiddet olaylarının sorumlularının bulunması çağrısını yineledi.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Protestolarda, şimdiye kadar 204 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Uluslararası, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te protestolarda şiddet olaylarına karışan 266 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te protestolarda şiddet olaylarına karışan 266 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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