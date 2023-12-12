Bangladeş\'te Rüzgar Enerjisi Santrali Faaliyete Geçti

1. Cox's Bazar'daki rüzgar enerjisi projesinden çeşitli görüntüler

Bir zamanlar Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde, başkent Dakka'nın yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda küçük bir köy olan Khurushkul, Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Bangladeş'in ilk rüzgar enerjisi santraline ev sahipliği yapıyor.

Tek başına 3 megavat kapasiteli 22 rüzgar türbininin kurulu olduğu büyük ölçekli merkezi bir rüzgar enerjisi santrali olan tesis, faaliyete geçmesiyle bu Güney Asya ülkesinin enerji dönüşümü ile yeşil kalkınmasına olanak sağladı.

Yatırımı Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Wuling Enerji Şirketi tarafından yapılan Cox's Bazar rüzgar enerjisi projesi, PowerChina Chengdu Mühendislik Şirketi tarafından inşa edildi.

"Proje tam olarak faaliyete geçtiğinde Bangladeş'e yılda 145 milyon kilovat saatten fazla temiz elektrik sağlayacak ve bu da elektrik sıkıntısını ciddi ölçüde hafifletecek. Aynı zamanda kömür tüketimini 44.600 ton ve karbondioksit emisyonlarını 109.200 ton azaltarak 100.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Projenin inşası sırasında bölge halkına 1.500'den fazla istihdam sağlandı."

"Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Çin'de bu şirkete girdim. Memleketimde yeni bir teknoloji üzerine çalışmak büyük şans.

Gelecekte ülkemin yenilenebilir enerjide büyük bir nesil yetiştirebileceğine inanıyorum, böylece ülkemde çevrenin gelişimine yardımcı olunmuş olacak çünkü yeşil enerji kaynağı olan rüzgar, karbon emisyonunu azaltmaya da yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)