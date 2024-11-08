Bangladeş'te seçim talebiyle yürüyüş - Son Dakika
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Bangladeş'te seçim talebiyle yürüyüş

BNP, geçici hükümetten seçim yapılmasını talep etti. Binlerce kişi, Dakar'da yürüyüş düzenledi.

08.11.2024 20:16
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Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisince (BNP) düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar, geçici hükümetten seçim yapılmasını istedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da BNP tarafından düzenlenen ve Ulusal Parlamento Binası'nda son bulan yürüyüşte binlerce kişi, geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'tan seçim talep etti.

BNP Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, video konferans yoluyla bağlanarak katılımcılara seslendi.

Rahman, hükümetin kamuoyunun taleplerini gerçekleştirme konusunda etkin adımlar atması gerektiğini söyledi.

BNP daha önce de geçici hükümetin göreve gelmesinin ardından 3 ay içinde genel seçimlerin yapılmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te seçim talebiyle yürüyüş - Son Dakika

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