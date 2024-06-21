Bangladeş'te şiddetli yağışlar ve seller milyonlarca insanı etkiledi

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SYLHET, 21 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinin bazı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışlarla birlikte akarsuların taşması sonucu meydana gelen sellerde milyonlarca insan olumsuz etkilendi ve on binlerce insan yerinden oldu.

Sylhet, yüksek rakımlarda nemli subtropikal iklimle sınırlanan tipik bir Bangladeş tropikal muson iklimine sahip bir bölge.