Bangladeş'te "Temmuz Şehitleri Günü"nde çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in devrildiği ayaklanmada ölenler için düzenlenen anma töreninde çatışma çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

The Business Standart'ın haberine göre, Bangladeş Kabinesi 16 Temmuz'u, sadece 2025 yılı için "Temmuz Şehitleri Günü" ilan etti.

Bu kapsamda, kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi, ülke genelinde düzenlenen anma etkinliklerinde ayaklanmada hayatını kaybedenler anıldı.

Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın memleketi ve partisi Avami Birliğinin kalesi Gopalganj bölgesindeki anma töreninde ise çatışma çıktı.

Avami Birliği destekçilerinin, geçen yıl ayaklanmayı organize eden gençlik hareketinin temsilcilerine saldırdığı iddia edildi.

Çatışmalarda 4 kişi öldü, gazeteciler ve polisler dahil 100'e yakın kişi yaralandı.

Geçici hükümet: "Şiddet kullanımı savunulamaz"

Bölgede 17 Temmuz akşamına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yerel yönetim halka açık toplantıları yasakladı ve kamu düzenini sağlamak için bölgeye ek polis, ordu birlikleri ve sınır muhafızları konuşlandırdı.

Muhammed Yunus'un "başdanışman" sıfatıyla başkanlık ettiği geçici hükümetten yapılan açıklamada, şiddet kullanımının savunulamayacağı belirtilerek, faillerin tespit edileceği ve hesap verecekleri ifade edildi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te 16 Temmuz, geçen yıl Şeyh Hasina hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmanın yıl dönümü kabul ediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.