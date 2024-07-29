Bangladeş'te Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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Bangladeş'te Ulusal Yas İlan Edildi

Bangladeş hükümeti, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasına karşı başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal yas ilan etti. Ulusal yas gününde vatandaşlardan siyah rozet takmaları istendi ve ibadet yerlerinde protestolarda ölenler ve yaralananlar için dua edilmesi çağrısı yapıldı. Protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalktığı belirtilirken, ölü sayısının 200'ü aştığı bildiriliyor.

29.07.2024 17:01
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Bangladeş'te hükümet, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal yas ilan etti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid başkanlığında yapılan kabine toplantısında, "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler gündeme geldi.

Toplantıda, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için yarın bir günlük "ulusal yas" ilan edildi.

Vatandaşlardan ulusal yas gününde, siyah rozet takmaları istendi.

Ayrıca camiler, tapınaklar ve kiliseler de dahil olmak üzere tüm ibadet yerlerinde, protestolarda ölenler ve yaralananlar için dua edilmesi çağrısı yapıldı.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika

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