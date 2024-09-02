Bangladeş'te 26 Eski Hükümet Yetkilisine Seyahat Yasağı

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Bangladeş'te mahkeme, "usulsüzlük ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 26 eski hükümet yetkilisine seyahat yasağı getirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Bangladeş'te bir mahkeme, haklarındaki "usulsüzlük ve yolsuzluk" soruşturması devam eden eski hükümet yetkililerine ilişkin karar verdi.

Karara göre, eski hükümetten, aralarında bakan ve parlamento üyelerinin bulunduğu 26 kişiye seyahat yasağı konuldu.

Yetkililer, bu kişilere yönelik iddiaların, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından soruşturulduğunu ve soruşturulan kişilerin bazılarının ülkeyi terk etme girişiminde bulunduğunu ifade etti.