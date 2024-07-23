Bangladeş'teki protestolarda ölü sayısı 187'ye yükseldi

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolar sürerken, şiddetli eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 187'ye yükseldi.
Ülkede yayın yapan Prothom Alo gazetesine göre, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, perşembe gününe kadar uzatıldı.
Kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 187'ye çıkarken, yüzlerce kişi yaralandı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Bölgedeki hastane polisi Md Bachchu Mia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların başladığı günden bu yana hastaneye günde ortalama 70-80 kişinin geldiğini aktardı.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.
Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.
21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.
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