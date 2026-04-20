Bangladeş'ten İran'a Gemisi için Destek Talebi

20.04.2026 11:19
Bangladeş, gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi engellenen gemisi için İran'ın güvenli geçiş desteği vermesini talep etti.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangsthanın (BSS), Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Rahman, İran'ın daha önce tanıdığı geçiş iznine rağmen boğazda bekletilen Bangladeş bayraklı "Banglar Joyjatra" adlı geminin güvenli geçişi için İran'dan destek talep etti.

Rahman, ayrıca, İran'ın daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilen ülkeler arasına Bangladeş'i de dahil etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bangladeş'in bölgedeki gelişmelere ilişkin dengeli tutumuna işaret eden Rahman, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hatibzade de İran'daki ilgili makamlara konuyla ilgili gerekli talimatların verildiğini bildirdi.

Taraflar, söz konusu duruma ilişkin iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

