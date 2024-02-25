Bangladeş Yüksek Mahkemesi, fillerin ticari ve eğlence amaçlı kullanımına ruhsatları askıya aldı - Son Dakika
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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, fillerin ticari ve eğlence amaçlı kullanımına ruhsatları askıya aldı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, fillerin ticari ve eğlence amaçlı kullanımına ruhsatları askıya aldı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, fillerin ticari ve eğlence amaçlı kullanılmasına yönelik ruhsatları askıya alma kararı verdi. Kararda, fillerin sirk gösterileri ve geçit törenleri gibi etkinliklerde eğlence ve ticari amaçlı kullanılmasını yetkilendiren ruhsatların verilmesi ile mevcut ruhsatların yenilenmesinin askıya alındığı bildirildi.

25.02.2024 20:10
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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, fillerin ticari ve eğlence amaçlı kullanılmasına yönelik ruhsatları askıya alma kararı verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, bir sivil toplum kuruluşunun fillere yönelik istismarın durdurulmasına dair dilekçesine yanıt olarak, fillerin özel mülkiyet kapsamında kullanılmasına ilişkin aldığı kararı duyurdu.

Kararda, yaşam alanlarından koparılan fillerin sirk gösterileri ve geçit törenleri gibi etkinliklerde eğlence ve ticari amaçlı kullanılmasını yetkilendiren ruhsatların verilmesi ile mevcut ruhsatların yenilenmesinin askıya alındığı bildirildi.

Ülkedeki hayvan hakları grubu "People for Animal Welfare Foundation (PAW)" tarafından 18 Şubat'ta mahkemeye sunulan dilekçede, fillerin ticari ve siyasi etkinliklerde kullanılmasının yasaklanması talep edilmişti.

Dilekçede, yavru fillerin annelerinden zorla koparılıp acı çektirilerek sirk gösterilerinde kullanılmak üzere eğitildiği vurgulanmış, Orman Bakanlığının fillerin sirk gibi yerlerde kullanılmasına yönelik ruhsat verme yetkisine karşı çıkılmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Dünya, Güncel, Son Dakika

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