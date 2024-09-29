Bangsamoro'da Türk Eğitim Akademisi'nin Temel Atma Töreni

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Filipinler'in güneyindeki Özerk Bangsamoro Bölgesi'nde, Türkiye'nin desteğiyle kurulan Uluslararası Bangsamoro Türk Eğitim Akademisinin (BTEA) ikinci aşaması olarak üniversite kampus binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören öncesinde, Türk heyet için Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Ahod Ebrahim'in de katıldığı bir program düzenlendi.

Programda konuşan Başbakan Ebrahim, eğitimin kalkınma ve huzurun sağlanmasındaki önemini bildiklerini ifade ederek, "Halkımız uzun süre temel eğitim ve sosyal hizmetlere erişmekte zorluk çekti. Türk Üniversitesi ile halkımıza yeni umut kapısı açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ne en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

BTEA temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Özerk Bangsamoro Bölgesi Teknoloji ve Eğitim Bakanı Mohagher Iqbal, eski AK Parti milletvekilleri ve BTEA'nın kurulmasına öncülük eden STK'lerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Üniversite inşaatını yapan Çinli firma yetkilisinin sunumu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından projenin temeline ilk harç döküldü.

"1970'lerden beri bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, burada yaptığı açıklamada, bölgenin yıllarca bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, "1970'lerden beri bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke. Tabii yıllarca savaş sürmüş. Elhamdülillah, son yıllarda özerk bir yapıya kavuşmuş." dedi.

Savaş ortamında ülke ekonomisinin kalkınmasının mümkün olmadığını dile getiren Kışla, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime her alanda büyük ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kışla, Türkiye'nin, Osmanlı döneminden beri bu bölgeyle kardeşçe ilişkiler içinde olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geldiği nokta ve tecrübesiyle burayla ilgilenme mecburiyeti söz konusu. Ülkemiz nerede mazlum ve mağdur insanlar varsa, dünyanın neresinde olursa olsun, Somali'den Kenya'sına, Afganistan'ından Filistin'e varıncaya kadar her tarafa gücünün yettiği kadar destek olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk STK ve kamu kurumlarının bu noktada çok önemli roller üstlendiğinin altını çizen Kışla, su kuyuları açıp, yetimhaneler, okullar ve hastaneler yaptıklarını kaydetti.

Bangsamoro Türk Eğitim Akademisinin temel atma törenine de değinen Kışla, "Türkiye'den 8 STK bir araya gelerek bugün akademinin temelini attı. Çok anlamlı ve tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Kışla, akademinin bölgedeki eğitim kalitesine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, "Türkiye'den gelecek akademisyenler burada kaliteli eğitimler verecek. Buradaki gençler Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yaparak ülkelerinin kalkınmasına hizmet edecekler." diye konuştu.

"Yetimhane projemiz zamanla Türk Eğitim Akademisine dönüştü"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de 8 STK'nin bir araya gelerek çok önemli bir projeye imza attığını söyledi.

Cengiz, "2018'de bir yetimhane açma hayaliyle buraya geldik. Ancak yetkililerle görüştüğümüzde, Müslümanların burada bir üniversitesinin olmadığını öğrendik. Eğitim, bu toplumun kalkınması için en öncelikli konu ve maalesef bir üniversitemiz yok denildiğinde, yetimhane projemiz zamanla Türk Eğitim Akademisine dönüştü." dedi.

Projenin, uzun yıllar bağımsızlık mücadelesi veren Moro Müslümanlarının duasının kabul olduğuna işaret ettiğini dile getiren Cengiz, "Türkiye'de ilk defa 8 STK bir projeyle ilgili bir araya geldik, birlikte hareket ediyoruz. Bu, işte buradaki mazlum Müslümanların duasının kabulüdür, öyle inanıyoruz. Üniversitemiz şu an 3 fakülte ile 120 öğrenciye eğitim veriyor. İnşallah, 5 bin metrekarelik yeni bina tamamlandığında en az 1500 öğrenci burada eğitim görmeye başlayacak." bilgisini paylaştı.

Cengiz, bu projeyle Türkiye ile Bangsamoro arasında güçlü bir ilişki ağı kurulacağını vurgulayarak, "Eğitimde, kalkınmada, tarımda, ekonomide ve siyasette Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Müslüman kardeşlerimize destek olacağız." şeklinde konuştu.

Bu arada, Türk STK'lerin üniversitenin açılışı dolayısıyla kestikleri kurbanları Bangsamoro'daki yoksul ailelere dağıtacakları belirtildi.

"Türkiye olarak ne tür işbirliği yapabiliriz, bunu müzakere ettik"

Türk heyet, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Başbakan Ebrahim ile Teknoloji ve Eğitim Bakanı Iqbal'ı makamlarında ziyaret ettikten sonra mesleki eğitim veren bir merkezde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Burası yaklaşık 20 alanda mesleki teknik eğitim veren bir merkez. Türkiye olarak ne tür işbirliği yapabiliriz, bunu uzun uzun müzakere ettik. Önce heyetler arası toplantılar gerçekleştirdik, ardından atölyeleri ve sınıfları gezerek öğrencilerimizi ziyaret ettik." dedi.

Türkiye'nin mesleki eğitim konusunda attığı adımlara değinen Yılmaz, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki Eğitim Politika Belgesi yayımlandı. Ayrıca okullarımızda meslek programlarının geliştirilmesi ve sektörle işbirliği yapılması yönünde adımlar atıyoruz." sözlerini sarf etti.

Bangsamoro'daki öğrencilerin Türkiye'yi gelişmiş bir ülke olarak gördüğünü kaydeden Yılmaz, mesleki eğitimde uluslararası işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Şu anda 200'e yakın meslek eğitim modülümüzün kitapları hazırlandı. Bunları İngilizce, Fransızca, Arapça ve diğer dillere çevirerek eğitimde işbirliği yapmak isteyen ülkelere destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'den gelecek uzmanların Bangsamoro'da eğitim verebileceğini ya da buradaki uzmanların Türkiye'de eğitim alarak geri dönebileceğini, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Özellikle genç kadınların mesleki eğitime gösterdiği ilginin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kadınlar iş hayatında güçlü bir şekilde yer alıyorlar. Onlara, 'Bu eğitimi sadece eviniz için mi alıyorsunuz yoksa meslek olarak mı sürdüreceksiniz?' diye sorduğumda, bunu bir meslek olarak sürdürmek istediklerini gördüm. Bu da bölgenin hızlı bir kalkınma sürecine gireceğini gösteriyor."

Akademinin temeli 2018'de atıldı

Öte yandan, akademiye ilişkin yapılan bilgilendirmede, Türk STK'lar; Deniz Feneri, Cansuyu, Hayrat Yardımı, İnsan Vakfı, SASA Vakfı, Ribat Vakfı, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Yeryüzü Mühendislerinin oluşturduğu konsorsiyumla temeli 2018 yılında atılan akademinin, 2023'te Filipinler Yükseköğretim Kurulunun mevzuatına uygun olarak özel bir yükseköğretim kurumu statüsünde kurulduğu kaydedildi.

İslami İlimler Fakültesi, Balıkçılık Fakültesi ve Turizm Fakültesi olmak üzere üç fakülteyle eğitim hayatına başlayan akademide, eğitim dili olarak İngilizce, Filipince ve Türkçe'nin kullanıldığı aktarıldı.

Türk rektör ve öğretim üyelerinin de görev yaptığı ve 120 öğrencinin kayıt yaptırdığı akademinin, bölge Müslümanlarının dini ve kültürel hassasiyetlerini gözeten bir eğitim modeli sunduğu, mütevelli heyetinin de projede yer alan 8 Türk STK'nin temsilcilerinden oluştuğu belirtildi.

Üniversitenin kalıcı binasının ise Türk Selçuklu mimarisiyle inşa edileceği vurgulandı.

Bu arada, Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında yaklaşık 60 yıl süren çatışmaların ardından 2019'da yapılan referandumla Bangsamoro bölgesine özerklik verilmişti. Bu süreçten sonra bölgede eğitim ve kalkınmaya yönelik talepler artarken, Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi gibi projeler hem bölgenin gelişimine hem de halkın barış ve istikrar sürecine katkı sağlıyor.