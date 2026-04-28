Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı. FKB'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda açıklanan verilere göre, sektörlerin toplam işlem hacmi 3 trilyon 730 milyar liraya, aktif büyüklüğü 1 trilyon 725 milyar liraya ulaştı. 1200'ün üzerinde şube ve yaklaşık 19 bin 400 çalışanla hizmet veren sektör, banka dışı finans yapısının güçlendiğini gösterdi.

Genel kurulda konuşan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını, ticaretin sürekliliğini desteklediğini ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Ballı, 'FKB'ye bağlı sektörler, ekonominin farklı alanlarında dengeyi sağlayan kritik unsurlar olarak bu yapının temelini oluşturuyor' dedi. Ayrıca, dijital dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesi için geliştirilen FKSTS, MFKS ve FKBulut gibi sistemlerin şeffaflığı artırdığı, risk yönetimini güçlendirdiği ve operasyonel verimliliğe katkı sağladığı ifade edildi.