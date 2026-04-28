Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı
Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı

28.04.2026 18:09
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin ekonominin farklı alanlarında dengeyi sağlayan kritik unsurlar olduğunu belirtti.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı. FKB'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda açıklanan verilere göre, sektörlerin toplam işlem hacmi 3 trilyon 730 milyar liraya, aktif büyüklüğü 1 trilyon 725 milyar liraya ulaştı. 1200'ün üzerinde şube ve yaklaşık 19 bin 400 çalışanla hizmet veren sektör, banka dışı finans yapısının güçlendiğini gösterdi.

Genel kurulda konuşan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını, ticaretin sürekliliğini desteklediğini ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Ballı, 'FKB'ye bağlı sektörler, ekonominin farklı alanlarında dengeyi sağlayan kritik unsurlar olarak bu yapının temelini oluşturuyor' dedi. Ayrıca, dijital dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesi için geliştirilen FKSTS, MFKS ve FKBulut gibi sistemlerin şeffaflığı artırdığı, risk yönetimini güçlendirdiği ve operasyonel verimliliğe katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı - Son Dakika

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
SON DAKİKA: Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı - Son Dakika
