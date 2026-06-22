Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraja düşen kişi boğuldu.
Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı kıyısında 17 yaşındaki oğluyla balık tutan Mehmet Kaçan (44), suya düştü.
Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar, Kaçan'ın cansız bedenine ulaştı.
Kaçan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Baraja Düşen Babanın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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