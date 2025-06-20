Barajda Yüzen Ayı Şaşırttı

SİNOP'un Saraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Boyabat Barajı'na balık tutmak için tekneyle gelen amatör balıkçılar, barajda yüzen bir ayı görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, bu anı cep telefonu ile görüntüleyerek paylaştı.

Haber: Esra AKSU/SİNOP,