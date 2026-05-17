Baran Seyhan Malatya'da Esnafla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baran Seyhan Malatya'da Esnafla Buluştu

17.05.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Baran Seyhan, Malatya'da esnafları dinleyerek iktidar vaatlerini anlattı, şikayetleri değerlendirdi.

(MALATYA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, partisinin saha çalışmaları kapsamında Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların işsizlik, torpil, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına ilişkin şikayetlerini dinleyen Seyhan, CHP'nin iktidar hedeflerini ve vaatlerini anlattı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

"TORPİL OLMADAN İŞE GİREMİYORUZ"

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, "İş yok, hep torpil; torpil olmasa geçemiyorsun" sözleri üzerine Seyhan, CHP'nin iktidara gelmesi halinde torpil düzenine son vereceklerini söyledi. Seyhan, "Biz eğer iktidara gelirsek, milletimiz bu teveccühü gösterirse torpil diye bir şey kalmayacak. Siz ananızın ak sütü gibi hak ettiğiniz bu işte çalışacaksınız. Kimseye sizin hakkınızı yedirmeyeceğim" dedi.

"UMUDU KAYBEDERSEK HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Vatandaşların sohbet sırasında "20 senedir değişen bir şey yok" diyerek sistemin garibana fırsat vermeyeceğini belirtmesi üzerine Seyhan, gidişatı değiştirmenin şart olduğunu vurguladı. Bir vatandaşın, yalnız ve mütevazı gezmesine atıfta bulunarak "Gariban olmasan arkanda 50 tane adam olurdu" tespiti üzerine Seyhan, bu durumdan gurur duyduğunu ve kendisini çok iyi anlattığını ifade etti.

Seyhan, karamsarlığını dile getiren vatandaşlara "Umudu kaybedersek her şeyi kaybederiz" diyerek yanıt verdi.

ESNAF MALİYET ARTIŞLARINDAN ŞİKAYET ETTİ

Artan hayat pahalılığından dert yanan bir esnaf ise vatandaşların zamları esnafın yaptığını zannettiğini belirterek sitem etti. Mazotun 40 liradan 80 liraya çıktığını hatırlatan esnaf, "Küçük böcek ilacı satıyorum geçen sene 150, bu sene niye 200 abi? Bunun bana bir geliş fiyatı var bir de çıkış fiyatı olacak. Yetkilisi ben değilim" dedi.

Ziyaretin sonunda bir vatandaşla Seyhan arasında çiğköfte yapma üzerine bir diyalog yaşandı. Domatesin kilosunun 130 liraya çıkmasına atıfta bulunularak "Acısını çiğköfteyi yoğururken mi çıkarıyorsun? Bu 130, 130 diye eziyorsun değil mi" diyen Seyhan, "Sandık gelince onları da ez böyle" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baran Seyhan Malatya'da Esnafla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
22:23
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: Baran Seyhan Malatya'da Esnafla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.