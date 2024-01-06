Barbie-ES Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

ESKİŞEHİR'in yanı sıra 4 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' operasyonunda 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhuşa yer temini' suçlamasıyla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin kullandığı 7 lüks otomobile de el konuldu. Soruşturma sürüyor.