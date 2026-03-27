Barınma Desteği İddiaları Asılsız

27.03.2026 11:50
Aile Bakanlığı, kiracılara yardım iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım verilmeye başlandığına ilişkin paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
