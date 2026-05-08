Barış Anneleri, Anneler Günü'nde AK Parti'yi Ziyaret Etti

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü dolayısıyla TBMM'de AK Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün'den oluşan Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü dolayısıyla barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere başlattığı siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

Dün MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden heyet, bugün CHP Genel Merkezi ve Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Barış Anneleri bir diğer ziyaretlerini ise AK Parti'ye yaptı. TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret eden Barış Anneleri'ne diğer görüşmelerde olduğu gibi DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya eşlik etti. Saat 15.40 itibarıyla başlayan görüşme basına kapalı olarak bir saat 15 dakika sürdü.

AK Parti'nin görüşme heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı yer aldı.

Görüşmede Barış Anneleri diğer parti temsilcilerine hediye ettikleri gibi AK Parti heyetine de beyaz tülbent hediye etti. Grup Başkanı Abdullah Güler, hediye edilen tülbenti boynuna astı.

Ziyaretin ardından Doğan, "Görüşme iyi geçti. Doğrudan anneler ifade etsin" diyerek, Barış Annesi'nin Kürtçe sözlerini aktardı. Barış Annesi, "Görüşme iyi geçti. İyi şeyler olacağına inanıyoruz. Allah'ın izniyle iyi şeyler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarıyla da iyi şeyler olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Barış Anneleri, AK Parti ziyaretinin ardından Adalet Bakanlığı'na terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle dilekçe vermek için TBMM'den ayrıldı.