Barış Anneleri Öcalan'la Görüşme İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Anneleri Öcalan'la Görüşme İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu

08.05.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili milletvekillerinin eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdi. Heyet ayrıca AK Parti ve CHP'yi ziyaret ederek barış çağrısı yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla "barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere" bugün CHP Genel Merkezi'ni ve AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Heyet, AK Parti Grubu'nu ziyaret etmesinin ardından Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdi.

Barış Annesi Müzeyyen Bütün, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, siyasi parti ziyaretlerini değerlendirdi. Bütün'ün Kürtçe değerlendirmelerini Türkçe aktaran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak Barış Anneleri'ne eşlik ettiklerini kaydederek, "Bu süreçte kolaylaştırıcı olmaya, sözlerini taşıyabilecekleri zemini oluşturmaya çalıştık" dedi.

Müzeyyen annenin başvurdukları siyasi partilerden olumlu geri dönüş aldıklarını ve kendileriyle diyalog kurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiğini belirten Doğan, barış annelerinin binlerce anne adına burada olduklarını kaydetti.

Doğan, annelerin, hiçbir annenin ağlamaması ve sürecin başarıya ulaşması için taleplerini ilettiklerini ifade ederek, "Bu sürecin asıl muhataplarından Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Sayın Öcalan'ın da sürece katkılarının daha etkin hale gelebilmesi için gerekenlerin yapılmasını ifade ettiklerini söylediler. Umutlarının tazelendiğini, bu sürece dair de kararlılıklarının devam edeceğini ifade ettiler" diye konuştu. Doğan, ayrıca Barış annesi Müzeyyen'in, "Eşit, demokratik bir ülkede hep beraber yaşayabileceğimiz koşullar oluşsun" dediğini söyledi.

DOĞAN, AK PARTİ GRUBU İLE GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti ile Barış Anneleri heyetinin görüşmesinin nasıl geçtiğine ilişkin soruya yanıt veren Doğan, "Tüm görüşmelerin iyi geçtiğini, iyi karşılandıklarını ve bütün siyasi partilere ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini zaten Müzeyyen Anne de ifade etti. Biz de DEM Parti olarak teşekkür ederiz. Bu ağırlamadan, anneleri dinlemelerinden dolayı ve onların isteklerine, taleplerine dikkatlerini yönelttikleri için şu ana kadar görüştüğümüz tüm siyasi partilere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TALEPLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı heyeti arasında bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu şu anda gündemin konusu değil. Fakat annelerin Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Bahçeli'yle ve şu anda yaptıkları başvuruyla birlikte Sayın Öcalan'la görüşebilme talepleri var. Şu anda Adalet Bakanlığı'nın önünde olmamızın nedeni de annelerin İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşme yapabilmek için verdikleri başvuru dilekçesidir. Az önce AK Parti grubunda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediklerini ifade ettiler. Dün Milliyetçi Hareket Partisi grubunda da Sayın Bahçeli ile görüşme istekleri ifade ettiler."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Anneleri Öcalan'la Görüşme İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:52:58. #7.12#
SON DAKİKA: Barış Anneleri Öcalan'la Görüşme İçin Adalet Bakanlığı'na Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.