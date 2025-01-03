Barış Dedeoğlu Cinayetinde Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Barış Dedeoğlu Cinayetinde Şüpheli Gözaltına Alındı

Barış Dedeoğlu Cinayetinde Şüpheli Gözaltına Alındı

Uşak'ta başına taşla vurularak öldürülen Barış Dedeoğlu'nun cinayetiyle ilgili Adem Ç. yakalandı. Şüpheli, olay sonrası saklandığı köy evinde gözaltına alındı. Dedeoğlu'nun cenazesi Cihanbeyli'de defnedildi.

03.01.2025 19:58  Güncelleme: 19:59
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UŞAK'ta başına taşla vurularak öldürülerek cesedi yol kenarına atılan Barış Dedeoğlu'nu (34) öldüren arkadaşı Adem Ç., Konya'da köy evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Adem Ç., gazetecilere "Barış'ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi.

Olay, geçen çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Köy çıkışında, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya'dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

Cinayetin ardından, olaya karıştığı belirlenen Dedeoğlu'nun arkadaşı Adem Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Konya'da bir köy evinde saklandığını tespit etti. Eve bugün operasyon düzenleyen ekipler Adem Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere "Barış'ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi. Şüphelinin Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Barış Dedeoğlu Cinayetinde Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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