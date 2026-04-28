Barış Göktürk: Fenerbahçe'de Değişim Şart, Tedesco Hatası Gelecek Yıla Yansıyacak

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun dün peş peşe yaptığı toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı. Hemen ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Başkan adayı Barış Göktürk, Sports Digitale'de konuştu.

Göktürk, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de değişim ihtiyacı olduğunu ve mevcut yönetimin bunu karşılayamayacağını belirttiğini hatırlattı. "12 yıldır aynı filmi izliyoruz. Şahıslardan bağımsız kulüpte ciddi bir problem var" dedi. Seçilmişlerden futbolun kurtulması gerektiğini vurgulayan Göktürk, Samandıra dışında bir futbol ofisi açılması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin en önemli probleminin iktisadi ve ekonomik olduğunu, gelirlerde ve liyakatli çalışan sayısında rakibin gerisinde olduklarını ifade etti.

Stadyumun Kadıköy'de yerini terk etmeden en az 60 bin, belki 65 bin kişiye çıkarılacağını ve en az 200 locaya ulaşılacağını taahhüt etti. Fenerbahçe GO'yu kurup 3 yıl içinde halka arz edeceğini, Fenerium'u da halka arz edeceğini belirtti. Passolig'den çıkıp kendi sadakat programını kuracaklarını söyledi.

Teknik direktör tercihi konusunda denge modeline inandığını, yerli bir teknik direktör veya yerliye çok yakın bir yabancı tercih edeceğini belirtti. Kadro mühendisliğinin kötüye gittiğini, 28 futbolcuya maaş ödemeleri gerekirken 40 futbolcuya ödeme yaptıklarını söyledi. "Fenerbahçe'nin bir rakibi yok, önce kendine odaklanmalı" dedi.

Hiçbir şubenin kapatılmasına rıza göstermeyeceğini, basketbol ve voleybol için Private Placement düşünülebileceğini ifade etti. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 yılda en az 5 kez şampiyon olması ve Avrupa'da final veya yarı final oynaması gerektiğini söyledi. "Eğer ben şampiyon yapamayacaksam, inşallah başkan olmam" dedi.

Tedesco ve Devin Özek'in 24 saat içinde gönderilmesi gerektiğini, Ekim ayının başında yolların ayrılması gerektiğini söyledi. "Şampiyonluk ihtimalimiz Tedesco ve Devin Özek'le devam ettiğimiz gün bitti" dedi. Tedesco'yu tanımadığını ancak yardım kuruluşu olmadıklarını, başarı istatistiğinin ne olduğunu sorguladı. İsmail Kartal'ın gönderilmesine karşı olduğunu ve doğru kadro mühendisliğiyle şampiyon olunabileceğini belirtti.