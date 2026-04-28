Barış Göktürk: Fenerbahçe'de Değişim Şart, Tedesco Hatası Gelecek Yıla Yansıyacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Göktürk: Fenerbahçe'de Değişim Şart, Tedesco Hatası Gelecek Yıla Yansıyacak

28.04.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun dünkü toplantılarının ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı, ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Başkan adayı Barış Göktürk, Sports Digitale'de kulübün gündemini ve adaylık sürecini değerlendirdi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun dün peş peşe yaptığı toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı. Hemen ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Göktürk, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de değişim ihtiyacı olduğunu ve mevcut yönetimin bunu karşılayamayacağını belirttiğini hatırlattı. "12 yıldır aynı filmi izliyoruz. Şahıslardan bağımsız kulüpte ciddi bir problem var" dedi. Seçilmişlerden futbolun kurtulması gerektiğini vurgulayan Göktürk, Samandıra dışında bir futbol ofisi açılması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin en önemli probleminin iktisadi ve ekonomik olduğunu, gelirlerde ve liyakatli çalışan sayısında rakibin gerisinde olduklarını ifade etti.

Stadyumun Kadıköy'de yerini terk etmeden en az 60 bin, belki 65 bin kişiye çıkarılacağını ve en az 200 locaya ulaşılacağını taahhüt etti. Fenerbahçe GO'yu kurup 3 yıl içinde halka arz edeceğini, Fenerium'u da halka arz edeceğini belirtti. Passolig'den çıkıp kendi sadakat programını kuracaklarını söyledi.

Teknik direktör tercihi konusunda denge modeline inandığını, yerli bir teknik direktör veya yerliye çok yakın bir yabancı tercih edeceğini belirtti. Kadro mühendisliğinin kötüye gittiğini, 28 futbolcuya maaş ödemeleri gerekirken 40 futbolcuya ödeme yaptıklarını söyledi. "Fenerbahçe'nin bir rakibi yok, önce kendine odaklanmalı" dedi.

Hiçbir şubenin kapatılmasına rıza göstermeyeceğini, basketbol ve voleybol için Private Placement düşünülebileceğini ifade etti. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 yılda en az 5 kez şampiyon olması ve Avrupa'da final veya yarı final oynaması gerektiğini söyledi. "Eğer ben şampiyon yapamayacaksam, inşallah başkan olmam" dedi.

Tedesco ve Devin Özek'in 24 saat içinde gönderilmesi gerektiğini, Ekim ayının başında yolların ayrılması gerektiğini söyledi. "Şampiyonluk ihtimalimiz Tedesco ve Devin Özek'le devam ettiğimiz gün bitti" dedi. Tedesco'yu tanımadığını ancak yardım kuruluşu olmadıklarını, başarı istatistiğinin ne olduğunu sorguladı. İsmail Kartal'ın gönderilmesine karşı olduğunu ve doğru kadro mühendisliğiyle şampiyon olunabileceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var
İlhan Palut’tan yıldız oyuncusu için Montella’ya çağrı: Milli takımı hak ediyor İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray’dan flaş paylaşım Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt
Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor

19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail'den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
18:40
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
17:50
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 20:38:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.