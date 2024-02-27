Barış İçin Akademisyenler İmzacısı Mühdan Sağlam İkinci Kez İhraç Edildi - Son Dakika
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Barış İçin Akademisyenler İmzacısı Mühdan Sağlam İkinci Kez İhraç Edildi

Barış İçin Akademisyenler İmzacısı Mühdan Sağlam İkinci Kez İhraç Edildi

Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen akademisyen Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesinin kararı sonucunda yeniden ihraç edildi. Sağlam, 2017 yılında yayınlanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle ihraç edilmiş ve görevine 6 buçuk sene sonra iade edilmişti. Ancak bugün alınan istinaf mahkemesi kararıyla tekrar ihraç edilen Sağlam, adaletin geleceğine inandığını belirtti.

27.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
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"Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza attığı gerekçesiyle Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edildikten sonra 8 Kasım'da göreve iade edilen akademisyen Mühdan Sağlam istinaf mahkemesinin kararı sonucunda yeniden ihraç edildi.

Mühdan Sağlam, bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti. Yaklaşık 6 buçuk sene sonra görevine iade edilen Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla bugün bir kez daha ihraç edildi.

X hesabında açıklamaya yapan Sağlam şunu söyledi:

"2017'de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden tekrar ihraç edildim. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…"

Kaynak: ANKA

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış İçin Akademisyenler İmzacısı Mühdan Sağlam İkinci Kez İhraç Edildi - Son Dakika

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