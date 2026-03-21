Barış Kartalı Bayram Görevine Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı "Barış Kartalı"nın Ramazan Bayramı'ndaki görev uçuşuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "gökyüzündeki gözü" olarak nitelendirilen "Barış Kartalı" uçağının uçuş hattındaki hazırlıkları ve personelin bayramlaşma anlarına yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'mız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı. Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Görüntülerde, uçağın teknik kontrollerinin ardından havalanarak semadaki nöbetine başladığı anlar yer aldı.