Barış Kartalı Bayram Görevine Başladı - Son Dakika
Barış Kartalı Bayram Görevine Başladı

21.03.2026 14:31
MSB, Barış Kartalı'nın Ramazan Bayramı'ndaki görev uçuşuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı "Barış Kartalı"nın Ramazan Bayramı'ndaki görev uçuşuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "gökyüzündeki gözü" olarak nitelendirilen "Barış Kartalı" uçağının uçuş hattındaki hazırlıkları ve personelin bayramlaşma anlarına yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'mız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı. Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Görüntülerde, uçağın teknik kontrollerinin ardından havalanarak semadaki nöbetine başladığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Kartalı Bayram Görevine Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Barış Kartalı Bayram Görevine Başladı - Son Dakika
