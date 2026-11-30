Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarından "Barış Kurulu'nun", İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesine izin vermemesi halinde görev yetkisini bırakabileceği iddia edildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın bugün Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Gazze'nin yeniden imar planını görüşeceği belirtildi.

Kushner, Mladenov ve Blair'in, planın uygulanmasıyla ilgili şu ana kadar atılan adımları Trump'a sunacakları, Mladenov'un ise planın uygulanmasındaki gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) brifing vermesinin planlandığı kaydedildi.

Mladenov'un geçen hafta geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup göndererek, İsrail'in Trump planının uygulanmasında somut ilerleme sağlanmasına izin vermemesi halinde Barış Kurulu'nun Gazze'deki sorumluluğunu bırakabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, mektupta bu adımın atılması için belirli bir tarih verilmediği, ancak yetkinin derhal bırakılabileceğine işaret edildiği aktarıldı.

Mladenov'un mektubunda İsrail'den insani yükümlülüklerini yerine getirmesini ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişine izin vermesinin yanı sıra teknokrat komite tarafından göreve alınan Filistinli polislerin eğitim almak üzere Gazze'den ayrılmasına müsaade etmesini talep ettiği belirtildi.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Kurulu", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.