Barış Mesajı: Şahbaz Şerif - Son Dakika
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Barış Mesajı: Şahbaz Şerif

12.06.2026 23:04
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Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde barışın yakın olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesini kullandı.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik süreçte yoğun arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Barış sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan çevrelerin sürdürdüğü dezenformasyon kampanyalarının farkında olduklarını vurgulayan Şerif, taraflar arasında yürütülen görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Barış Mesajı: Şahbaz Şerif - Son Dakika

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