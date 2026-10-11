Barış Ödülü alan Sands, Almanya'nın İsrail'e karşı 'ahlaksız sessizliğini' eleştirdi

Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülü'ne layık görülen hukukçu ve yazar Philippe Sands, Almanya'nın İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi.

Frankfurt kentindeki Pauls Kilisesi'nde düzenlenen törende Sands'a Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülü verildi.

Alman Yayıncılar Birliği jürisi tarafından yapılan açıklamada, Sands çağın en önemli entelektüel seslerinden biri olarak nitelendi.

Sands'ın adalet, barış ve uluslararası hukukun kararlılıkla savunulması için mücadele ettiği belirtilen açıklamada, Holokost'tan kurtulan bir aileden gelen Sands'ın kendi aile tarihinden yola çıkarak uluslararası hukukun nasıl ortaya çıktığını ve "soykırım" ile "insanlığa karşı suç" kapsamına giren fiillerin ardında hangi deneyimlerin bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre hukukçu ve yazar Sands de törende yaptığı konuşmada, Almanya'yı İsrail'e karşı tutumunda "ahlaksız bir sessizlik" sergilemekle suçladı.

Sands, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım işleyip işlemediği konusunun "beyhude dikkat dağıtma manevrası" olmadığını ifade ederek, "Çeşitli uluslararası hukuk suçları arasında bir hiyerarşi yoktur." dedi.

Uluslararası hukuk ihlallerinin özellikle dostlar arasında dile getirilmesi gerektiğini vurgulayan Sands, "Bu antisemitizm değildir. İsrail karşıtlığı değildir. Bu gerçektir." ifadesini kullandı.

Sands, bu eylemlerin kınanması gerektiğini, bunları kınayanların da hangi tabiri kullanırlarsa kullansınlar sadece ifade ve düşünce özgürlüklerini kullandıkları için susturulmaması, dışlanmaması veya cezalandırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Barış Ödülü sahibi Sands, Almanya'da tartışmaların kısıtlanmasının "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Sands, "Bu suçların gerçekliğini susturmak ahlaksızlıktır. Suçları kınamaya çalışanları susturmak da ahlaksızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın birçok zulmü kınadığını aktaran Sands, "Ancak İsrail'e, Gazze Şeridi'ne ve Batı Şeria'ya ilişkin Alman sessizliği bugüne kadar yüksek seslidir." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıdığını, yaptırımlar uyguladığına ve İsrail'in işgal altındaki bölgelerdeki eylemlerini etnik temizlik olarak nitelendirdiğine işaret eden Sands, "Almanya etnik temizliği her şeyiyle biliyor. Öyleyse neden bu sessizlik?" diye konuştu.

Sands uluslararası hukuk ihlalleri konusunda sessizliğin kırılması gerektiğini belirterek, "Susmak yol değildir. Ne bir aile için, ne bir toplum için ne bir ülke için." dedi.

Törene, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.