Baro Başkanı Gürlek'i Ziyaret Etti

18.02.2026 21:44
Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret ederek önerileri ele aldı.

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Gürlek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini Bakanlığımızda ağırladık. Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini güven ve saygınlık içinde sürdürebilmelerine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Barolarımızın görüş ve önerilerine önem vermeyi sürdürecek; savunmanın etkinliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Baro Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

