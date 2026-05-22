Barolardan CHP Kurultayı'na Tepki

22.05.2026 05:48
15 baro, CHP'nin kurultay kararını hukuka aykırı buldu ve demokratik ilkeleri savundu.

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf kararı sonrası 15 baro tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir siyasi partinin kurultayının hukuka uygunluğu hakkında karar alma yetkisi, seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulundadır. Söz konusu karar bu yönüyle de açıkça hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Dersim, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararının, seçme ve seçilme hakkı ile demokratik temsil ilkeleri bakımından tartışmaları beraberinde getirdiği açıktır. Siyasal partiler, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle siyasi faaliyetlere yönelik her türlü müdahalenin, evrensel hukuk ilkelerine ve Anayasa'nın öngördüğü ölçülülük ilkesine uygun olması zorunludur."

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir siyasi partinin kurultayının hukuka uygunluğu hakkında karar alma yetkisi, seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulundadır. Söz konusu karar bu yönüyle de açıkça hukuka aykırıdır.

Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı kadar, yargısal süreçlerin toplum vicdanında meşruiyet üretmesi de büyük önem taşımaktadır. Hukukun, siyasal rekabetin aracı haline gelmesine yol açabilecek uygulamalar, toplumsal barışı, demokrasiye olan güveni ve hukuk devletini zedeleme riski taşımaktadır.

Bölge Baroları olarak demokratik hukuk devleti ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasının her koşulda takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: ANKA

