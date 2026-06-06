Barolardan Suç Duyurusu: Binali Yıldırım ve Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika
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Barolardan Suç Duyurusu: Binali Yıldırım ve Rahmi Koç'a Tepki

Barolardan Suç Duyurusu: Binali Yıldırım ve Rahmi Koç\'a Tepki
06.06.2026 14:44
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16 baro, Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına hakaretini ve Binali Yıldırım'ın kahkahalarını kınadı.

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu'daki 16 baro, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sözleri nedeniyle ve söz konusu sözlere "gülerek" tepkisini yansıtan eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barosu yaptıkları ortak açıklamada, iş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Rahmi Koç adlı kişi tarafından anlatılan ve Kürt kadınını aşağılayıcı, cinsiyetçi ve onur kırıcı ifadeler içeren sözde fıkranın, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu kişiler tarafından kahkahalar eşliğinde karşılanmış olmasını esefle karşılıyoruz. Kürt kadınının hem kadın kimliği hem de etnik aidiyeti üzerinden aşağılanmasını konu alan bu anlatının 'mizah' olarak sunulması kabul edilemez. Daha da düşündürücü olan, bu aşağılayıcı söylemin salonda bulunanlar tarafından kahkahalarla ödüllendirilmesidir."

"KAHKAHASIYLA DESTEK VEREN BİNALİ YILDIRIM'IN DAVRANIŞLARI DA KABUL EDİLEMEZ"

Toplumsal barışın, eşit yurttaşlığın ve kardeşlik hukukunun konuşulduğu bir dönemde; Kürtleri ve Kürt kadınlarını hedef alan önyargıların böylesine rahat biçimde dolaşıma sokulması, geçmişin yaralarını onarmaya değil derinleştirmeye hizmet etmektedir. Eski Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere salonda bulunan herkes şunu bilmelidir ki; bir halkın kadınlarını aşağılayan sözler karşısında sessiz kalmak başka, o sözlere kahkahalarla eşlik etmek başkadır. Kahkaha, söylenen sözün en güçlü onayıdır. Bu onaya kendisi de Kürt olan, devlet tecrübesi ve temsiliyeti itibariyle anında gerekli tepkiyi gösterip, hakarete karşı çıkması gerekirken kahkahasıyla destek veren Binali Yıldırım'ın davranışları da kabul edilemez derecede sorumsuzluk örneğidir.

Bölge Baroları olarak; kadınları, halkları ve insan onurunu hedef alan her türlü ayrımcı dili reddediyor bu tutumu ve bu tutuma eşlik eden tavrı açıkça kınıyor, adı geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Binali Yıldırım, Rahmi Koç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barolardan Suç Duyurusu: Binali Yıldırım ve Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika

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