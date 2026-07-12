Barrack'tan Graham'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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Barrack'tan Graham'a Taziye Mesajı

12.07.2026 16:58
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ABD Büyükelçisi Thomas Barrack, vefat eden Senatör Lindsey Graham için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack, hayatını kaybeden ABD Senatörü Lindsey Graham için taziye mesajı yayımladı.

Barrack, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Senator Lindsey Graham'ın vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Onun hayatı ne muhteşem bir serüvendi, Güney Carolina, Central'daki Sanitary Café'nin sade, mütevazı başlangıçlarından, ailesinin bir restoran, bar ve bilardo salonu işlettiği yerden başlayarak, zamanımızın en güçlü ve en cesur devlet adamlarından birine ve gerçek anlamda sağlam bir dosta dönüşmek... Genç yaşta anne babasını kaybettikten sonra, küçük kız kardeşine kahramanca bakmak için öne atıldı; bu, onun olağanüstü yolculuğunu tanımlayan sessiz direncin bir kanıtıydı."

Uzun süredir Senator olan Lindsey, güçlü ulusal savunmanın yorulmak bilmez bir savunucusuydu; Senato, Yargı ve Bütçe Komitelerinde kilit bir liderdi ve dünyanın dört bir yanındaki sağlam Amerikan ittifakları ile güvenlik ortaklıklarının kararlı bir savunucusuydu. Bu hafta NATO için Ankara'da onu ağırlamaktan, üst düzey yabancı yetkililer, kabine üyeleri ve diğer Senatörler ile Kongre üyelerinden oluşan bir grupla birkaç harika öğle ve akşam yemeğinde bulunmaktan bizzat onur duydum. Zarafet, belagat ve doğrudanlıkla konuştu, düşündüklerini paylaşmaktan asla tereddüt etmedi, ister yaptığımız doğru işleri överek ister iyileştirmelerin gerektiği yerleri samimiyetle belirterek. Onu hep özleyeceğiz ve olağanüstü katkıları kalıcı mirası olarak kalacak. Düşüncelerim bu zor zamanda ailesi, sadık ekibi ve Güney Carolina halkıyla beraberdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Barrack'tan Graham'a Taziye Mesajı - Son Dakika

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