Barrot: Rusya, Avrupalı yetkililerin treninin geçişinden sonra başka treni vurdu - Son Dakika
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Barrot: Rusya, Avrupalı yetkililerin treninin geçişinden sonra başka treni vurdu

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya'nın dün Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurarak Avrupalılara gözdağı vermek istediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Rusya'nın dün Ukrayna- Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurarak Avrupalılara gözdağı vermek istediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Finlandiya'daki "Avrupa Arktik Zirvesi" marjında yaptığı açıklamada Rusya'nın son saldırılarını ele aldı.

Rusya'nın dün Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden hemen sonra başka bir treni vurduğu saldırıya ilişkin Barrot, "(Saldırıların) net bir amacı var, Avrupalılara gözdağı vermek, onların cesaretini kırmak ve özellikle de onları bölmek." dedi.

Barrot ayrıca bu saldırıların Ukrayna'nın tüm dünyadan ve Avrupa'dan çok sayıda şirket temsilcisinin ve diplomatın katılacağı ekonomik destek forumuna ev sahipliği yapmaya hazırlandığı sırada gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) dün Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Johnson, eski İsveç Başbakanı Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Polonya, Fransa, Güncel, Rusya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrot: Rusya, Avrupalı yetkililerin treninin geçişinden sonra başka treni vurdu - Son Dakika

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