Barrot, Rusya talimatının Avrupa güvenliğini çökertme riski taşıdığı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Barrot, Rusya talimatının Avrupa güvenliğini çökertme riski taşıdığı uyarısında bulundu

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Brüksel'de Ukrayna'nın geleceğinde Rusya talimatlarına uymanın Avrupa güvenlik mimarisini çökertme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Barrot, Avrupalıların kendi güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenmeye kararlı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'nın geleceği konusunda Rusya'nın talimatlarına uymanın Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonunda inşa edilen güvenlik mimarisini çökme riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Barrot, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Barrot, Fransa'da ekim ayında yaklaşık 700 süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıyı düzenlemekle suçladığı İran Devrim Muhafızları içindeki sorumlulara yönelik Avrupa düzeyinde yaptırımların 1 ay içinde uygulanacağından umutlu olduğunu söyledi.

Toplantıda Avrupalı mevkidaşlarına, saldırının arkasında İran Devrim Muhafızlarının olduğunu kanıtlayan belgeler sunacağını belirten Barrot, Avrupa ülkelerinden bu konuda çok büyük bir destek aldıklarını ve olası yaptırımların 14 Aralık'ta yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Barrot, İran Devrim Muhafızlarının, "Acımasız bir baskı altındaki İran halkının yanında olduğu için" Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Barrot, Rusya'nın en zengin kadını Wildberries e-ticaret platformunun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim'in de aralarında bulunduğu Rus kişi ve kuruluşlara yönelik 145 yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Ayrıca Barrot, Paris'in 4 Aralık'ta Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filosu" ile etkin mücadele konulu bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Avrupa güvenlik mimarisi çökme riski ile karşı karşıya kalabilir

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ana gündemlerinden birini oluşturan Avrupa güvenlik mimarisinin de toplantıda ele alınacağını söyleyen Barrot, son dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da bu konunun çokça dillendirildiğini hatırlattı.

Barrot, "Avrupalıları küçümsemeyin. Avrupalılar, kendi güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve kimsenin kendileri adına tarihlerini ve geleceklerini yazmasına izin vermemeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gerek NATO gerek Avrupa Birliği (AB) içindeki geleceğine yalnızca Ukraynalıların karar verebileceğini vurgulayan Barrot, "Eğer Rusya gibi, ne kadar güçlü olurlarsa olsun, komşu ülkelerden talimat almaya başlarsak, İkinci Dünya Savaşı'nın kalıntıları üzerine inşa edilen tüm (güvenlik) mimarisi zayıflar ve çökme riskiyle karşı karşıya kalır." dedi.

Bu bağlamda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 9. Zirvesinde Dublin'de Avrupalı 42 ülkenin imzaladığı ortak güvenlik bildirisini hatırlatan Barrot, "Bu (bildiri) açıkça 'Avrupalılar dışında kimsenin onların yerine Avrupa güvenliğini hayal etme olanağı yoktur' deme şeklidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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