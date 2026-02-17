Barselona'da Çatı Katında Yangın: 5 Ölü

İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyindeki Manlleu bölgesindeki apartmanın çatı katında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Katalonya yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Manlleu bölgesinde beş katlı apartmanın çatı katındaki depoda yangın çıktı.

Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Katalonya özerk hükümet başkanı Salvador İlla, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yerel kolluk kuvvetleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

İspanya'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Barselona, ülkedeki Katalonya özerk bölgesinin başkenti ve en büyük kenti.