Bartın Amasra'da 6 Ekim'de denize açılan maden işçisi 65 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika
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Bartın Amasra'da 6 Ekim'de denize açılan maden işçisi 65 kişilik ekiple aranıyor

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Bartın Amasra\'da 6 Ekim\'de denize açılan maden işçisi 65 kişilik ekiple aranıyor
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Bartın Amasra'da 6 Ekim'de balık avına çıkan maden işçisinden haber alınamayınca başlatılan arama sürüyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 65 kişilik ekip katılıyor; ekipler deniz ve kıyıda dalgıçlarla ve dronla tarama yapıyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan maden işçisi için arama çalışması sürüyor.

Balık avlamak amacıyla 6 Ekim'de teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan maden işçisi İlker Mızrak'ı (43) bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 65 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Mızrak'ı bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 bot ve 6 dalış timiyle katıldığı arama çalışmalarında helikopter de yer alıyor.

Amasra'da yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak, balık avlamak için 6 Ekim'de akşam saatlerinde teknesiyle denize açılmıştı.

Yaklaşık 1,5 saat sonra "Balıkları tuttum geliyorum" mesajı atan İlker Mızrak'tan aradan geçen zamana rağmen haber alamayan eşi, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Mızrak'ı bulmak için denizde ve karada çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bartın Amasra'da 6 Ekim'de denize açılan maden işçisi 65 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika
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