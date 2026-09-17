Bartın Amasra\'da kazada ölen müzik öğretmeni Cansu Kocakurt Karabük\'te toprağa verildi

Bartın Amasra'da kazada ölen müzik öğretmeni Cansu Kocakurt Karabük'te toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği U.M.K. ve kayınpederi H.Ç.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un cenazesi memleketi olan Karabük'e getirildi. Kocakurt'un cenazesi, ikindi vakti Elif Cami'nde kılınan namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği U.M.K. ve kayınpederi H.Ç.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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