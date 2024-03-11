Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti

Güncel

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

En büyük sermayesi alın teri olan esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dilediklerini aktaran Fırıncıoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle yürekleri kadar sıcak bir sohbet ettik. Kentimizi yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırıncıoğlu, yapacakları çalışmaları esnafın ve vatandaşların isteğine göre gerçekleştirdiklerini belirterek, ortak akılla hareket edip daha yaşanabilir Bartın için çalıştıklarını sözlerine ekledi.