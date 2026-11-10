Bartın\'da 2 katlı evin mutfağında çıkan yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Bartın'da 2 katlı evin mutfağında çıkan yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Terkehatipler köyünde Ali Mekeç'e ait 2 katlı betonarme evin mutfağında dün akşam çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
BARTIN'da 2 katlı betonarme evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde Ali Mekeç'e ait 2 katlı evin mutfağında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Mekeç, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: DHA
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